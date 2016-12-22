Репортажи

(все)

Дмитровский путепровод в Москве будет реконструирован

Автор: Max_019 Дата публикации: 21.12.2016 21:44

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 11.12.2016 13:44
Место события: Москва, САО, Дмитровский путепровод

Дмитровский путепровод на севере столицы ждёт реконструкция. Сейчас он находится в предаварийном состоянии.

Путепровод расположен на Дмитровском шоссе возле платформы «Петровско-Разумовская» Октябрьской железной дороги. Он построен в 1965 году и частично ремонтировался в 1999 году.

По решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы, проект планировки территории будет разработан за счёт городского бюджета. Расходы на проведение реконструкции также предусмотрены Адресной инвестиционной программой Москвы до 2019 года.

Конструкции путепровода практически исчерпали свой ресурс: балки пролетных строений, стойки опор практически полностью исчерпали ресурс долговечности и являются неремонтопригодными. При реконструкции сооружения они должны быть полностью заменены новыми.

В целых снижения нагрузки на конструкции путепровода планируется уже в ближайшее время ограничить движение по мосту грузового транспорта массой свыше 20 тонн.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76943

Рубрика: Общество / Москва ремонт САО реконструкция автомобилисты Дмитровский путепровод 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить