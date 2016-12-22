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Репортажи
Завершение сноса самостроя возле станции метро "Петровско-Разумовская"
Автор: Max_019 Дата публикации: 21.12.2016 22:10
Показано по ТВ
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Место события: Москва, САО, ул. Линии Октябрьской Железной дороги
Возле станции метро «Петровско-Разумовская» на севере столицы завершился снос самостроя. Рабочим осталось лишь вывезти строительный мусор.
После сноса самостроя заметно преобразилась площадь перед станцией метро: стало намного свободнее, ничего не мешает посадке в автобусы, нет шума и гама.
Владельцы самостроя вначале в штыки восприняли новость о том, что их строения будут сносить. Полагали, что раз торговали здесь более 25 лет и умудрились превратить некапитальные строения в капитальные, то их никто не тронет. По документам же постройки как были некапитальными, так и остались ими. К тому же стояли они на городских коммуникациях – водопроводе и канализации, над некоторыми палатками вообще проходила высоковольтная линия.
Более 100 жителей домов, расположенных поблизости от "Петровско-Разумовской", написали обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором просили как можно быстрее снести опасный самострой. А вместо него организовать просторную разворотную площадку для общественного транспорта, который в "часы пик" сейчас не может подвезти пассажиров к метро, так как нет свободного места. Просили – выполнено.
Все владельцы самостроя получат компенсацию – по 51 тыс. руб за кв. м. Без крыши никто из них не остался – все арендаторы, работавшие в самострое, нашли новые места в двух легальных торговых центрах, расположенных в нескольких метрах от снесённых павильонов.
Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76944
Рубрика: Общество / Москва САО Петровско-Разумовская самострой снос самостроя
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Комментарии (2)
22.12.2016 06:59
В 05:36 по ВМ.
22.12.2016 17:58
Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 05:36 22.12.16. Копия эфира добавлена.
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