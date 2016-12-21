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На улицах Москвы появились брендированные к Новому году пассажирские автобусы

Автор: Uwis Дата публикации: 21.12.2016 22:28

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Время события: 20.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЦАО, Театральный проезд

На улицах Москвы появились брендированные к Новому году пассажирские автобусы: поздравления с наступающими праздниками стали мобильными и жители смогут их увидеть во всех округах столицы.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76945

Рубрика: Общество / Москва транспорт ЦАО пассажирские автобусы поздравления с наступающими праздниками 

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