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"Парящая ёлка" в Парке Горького будет занесена в книгу рекордов России

Автор: tim777 Дата публикации: 21.12.2016 22:44

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Комментарии: 2

Время события: 21.12.2016 21:30
Место события: Москва, ЦАО, ул. Крымский вал, Парк Горького

Горизонтальная новогодняя елка в Парке Горького, будто парящая в воздухе, войдет в Книгу рекордов России.

«Рекорд установлен, представители Книги рекордов России уже привезли нам экспертное заключение», - сказал представитель ЦПКиО им. Горького.

Ранее сообщалось, что специалисты Книги рекордов России сегодня замерят «парящую» новогоднюю елку в Парке Горького. Длина арт-объекта составляет 30 м. Конструкция, на которой закреплены искусственные еловые ветви, размещена между колоннами главного входа в парк. Традиционный символ Нового года украшает 300-метровая гирлянда из лампочек.

Уже сейчас необычное размещение в пространстве главного символа новогодних праздников, пользуется большой популярностью у горожан и гостей столицы. "Парящую ёлку" фотографируют со всевозможных ракурсов и делают на фоне неё коллективные селфи.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76946

Рубрика: Общество / Москва фото Парк Горького ЦАО рекорд горожане селфи парящая ёлка 

Комментарии (2) 

tim777

21.12.2016 23:45

АГН в 23:42: http://www.mskagency.ru/materials/2621056

MR_Дмитрий

22.12.2016 17:55

Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 23:42 http://www.mskagency.ru/materials/2621056 21.12.16. Ссылка на портал добавлена.

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