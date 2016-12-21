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Свечение в небе над ночной Москвой

Автор: Zhulenka Дата публикации: 21.12.2016 22:50

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Время события: 21.12.2016 22:30
Место события: Москва, СВАО, Марфино

Поздно вечером над горизонтом видно яркое свечение. С одной стороны - белого цвета, с другой стороны - жёлтого, по виду похожего на закат. Вероятно, свет отражается из-за низких облаков. Но выглядит впечатляюще.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76947

Рубрика: Погода / Москва СВАО зарево Марфино Ботаническая Свечение в небе 

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