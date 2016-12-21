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Работа бесплатного катка на площади Революции (19.12.2016 г.)

Автор: Uwis Дата публикации: 21.12.2016 22:58

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Время события: 19.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЦАО, площадь Революции

В период проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» в сезоне 2016-2017 на катке размещается «Волшебный ледовый театр», где можно покататься на коньках и посмотреть ледовые спектакли «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Чиполлино» и «Белоснежка». Вне показа представлений ледовая площадка работает как бесплатный каток: все желающие могут взять напрокат коньки и покататься, а профессиональные тренеры помогут освоить азы фигурного катания.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76948

Рубрика: Общество / Москва ЦАО прокат коньков бесплатный каток Волшебный ледовый театр профессиональные тренеры 

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