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Главная новогодняя ёлка Нового Арбата

Автор: Uwis Дата публикации: 21.12.2016 23:28

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 1

Время события: 20.12.2016 21:00
Место события: Москва, ЦАО, Новый Арбат

Главная новогодняя ёлка Нового Арбата сияет всеми цветами радуги на золотом фоне.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76949

Рубрика: Общество / Москва ЦАО новогодняя ёлка улица Новый Арбат 

Комментарии (1) 

MR_Дмитрий

22.12.2016 18:11

Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 01:16 http://www.mskagency.ru/materials/2621060 22.12.16. Ссылка на портал добавлена.

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