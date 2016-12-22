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Над центральной аллеей парка "Сокольники" вспыхнуло неоновое небо

Автор: Uwis Дата публикации: 22.12.2016 01:22

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Время события: 20.12.2016 21:00
Место события: Москва, ВАО, парк "Сокольники"

Над центральной аллеей парка "Сокольники" вспыхнуло неоновое небо.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76950

Рубрика: Общество / Москва ВАО оформление парк Сокольники неоновое небо световые инсталляции 

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