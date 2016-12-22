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Новогоднее световое оформление улицы Новый Арбат

Автор: Uwis Дата публикации: 22.12.2016 01:52

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Время события: 21.12.2016 20:00
Место события: Москва, ЦАО, Новый Арбат

На улице Новый Арбат уже создана праздничная атмосфера, все готово к встрече Нового года. Вечером, когда зажигаются сотни тысяч разноцветных огней, ощущение праздника еще больше усиливается.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76951

Рубрика: Общество / Москва Новый год ЦАО дизайнерские елки улица Новый Арбат арт-объекты световые инсталляции 

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