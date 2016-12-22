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Сильный мороз -48 градусов и туман установились в Якутске

Автор: kelin Дата публикации: 22.12.2016 04:38

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Время события: 22.12.2016 00:00
Место события: Республика Саха, г. Якутск

Мороз в -48 градусов установился в Якутске. На дороги опустился густой туман.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76952

Рубрика: Погода / мороз туман непогода Якутск Республика Саха 

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