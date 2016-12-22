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Сомнительного качества продукты продают в одном из магазинов в Санкт-Петербурге (20.12.16.)

Автор: kkornyushenko Дата публикации: 22.12.2016 07:51

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Время события: 20.12.2016 08:00
Место события: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Удельный проспект, д. 27

В магазине «Полушка» - ООО «Любавушка Ритейл Груп», что по адресу: Санкт-Петербург, пр. Удельный, д. 27, торгуют продуктами с сомнительным качеством.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76953

Рубрика: Общество / Санкт-Петербург Ленинградская область качество продукты просрочка Удельный проспект 

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