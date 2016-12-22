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ДТП с участием бензовоза произошло в городе Партизанск

Автор: frontiersmen Дата публикации: 22.12.2016 08:31

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Время события: 22.12.2016 14:55
Место события: Приморский край, г. Партизанск

Последствия снежного циклона в Приморье. На дороге столкнулись два автомобиля и грузовой бензовоз. Пострадавших нет.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76956

Рубрика: Происшествия / ДТП непогода кювет бензовоз Приморский край Партизанск 

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