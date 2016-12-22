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Три человека пострадали от взрыва газового баллона в переходе метро «Коломенская»

Автор: Дата публикации: 22.12.2016 09:43

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Время события: 22.12.2016 09:41
Место события: Москва, ЮАО, ст. м. Коломенская

Три человека пострадали при взрыве в переходе станции метро «Коломенская». ЧП произошло во время сварочных работ. В какой то момент произошла разгерметизация газового баллона. Все пострадавшие являются рабочими.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76957

Рубрика: Происшествия / Москва взрыв ЮАО переход газовый баллон 

Комментарии (1) 

MR_Дмитрий

22.12.2016 18:06

Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:24 http://www.mskagency.ru/materials/2621186 22.12.16. Ссылка на портал добавлена.

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