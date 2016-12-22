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"Десант" мобильных репортёров в Калининграде

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 22.12.2016 10:07

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Время события: 22.12.2016 06:58
Место события: Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 81

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Первый день пребывания в Калиниграде подошёл к концу. Впечатления, эмоции, знакомство.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76958

Рубрика: Прочее / Калининград Мобильный репортёр награждение Калининградская область 

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