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В переходе вестибюля ст. м. "Коломенская" взорвался газовый балон: пострадали 4 человека

Автор: Artem_077 Дата публикации: 22.12.2016 11:55

Показано по ТВ

Рейтинг: 50

Просмотры: 2

Комментарии: 3

Время события: 22.12.2016 11:15
Место события: Москва, ЮАО, ст. м. "Коломенская"

В южном вестибюле станции метро «Коломенская» при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон. Разрушены два вестибюля. Пострадали 4 человека.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76963

Рубрика: Происшествия / Москва метро взрыв газа ЮАО пострадавшие метрополитен Заказ М24 Коломенская разрушение вестибюля метро 

Комментарии (3) 

Artem_077

22.12.2016 14:06

В 12:35 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2621254

Artem_077

22.12.2016 18:57

В 17:08 по М24. Прямая ссылка на копию эфира http://b1.m24.ru/c/799649.576p.mp4

MRSlava

22.12.2016 19:12

Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:08 и размещён на портале АГН "Москва" http://www.mskagency.ru/materials/2621254 в 12:35 22.12.16. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.

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