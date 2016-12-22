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Последствия взрыва газового баллона в ремонтируем пешеходном переходе станции Коломенская

Автор: Sargo Дата публикации: 22.12.2016 12:21

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Время события: 22.12.2016 12:19
Место события: Москва, ЮАО, станция метро "Коломенская"

Последствия взрыва газа в ремонтируем пешеходном переходе станции Коломенская.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76966

Рубрика: Происшествия / Москва взрыв ЮАО Коломенская газовый баллон 

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