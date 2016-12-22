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Арку с талисманом ЧМ-2018 и Кубка конфедераций поставили в столице

Автор: Sargo Дата публикации: 22.12.2016 13:26

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Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 13:04
Место события: Москва, ЦАО, Триумфальная площадь

Арку с символикой Кубка конфедераций года и чемпионата мира по футболу-2018 поставили в столице.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76967

Рубрика: Общество / Москва ЦАО Триумфальная площадь Чемпионат мира по футболу 2018 

Комментарии (1) 

MR_Дмитрий

22.12.2016 18:04

Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:53 http://www.mskagency.ru/materials/2621484 22.12.16. Ссылка на портал добавлена.

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