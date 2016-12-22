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Калининград глазами средне-континентальных Россиян

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 22.12.2016 13:30

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Время события: 22.12.2016 10:18
Место события: Калининградская область, г. Калиниград

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Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76968

Рубрика: Прочее / город Мобильный репортёр Калининградская область инфраструктура Калиниград 

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