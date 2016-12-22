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Открытие снежного городка в п.г.т. Краснобродский Кемеровской области (20.12.16.)

Автор: Tinka95 Дата публикации: 22.12.2016 13:41

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Время события: 20.12.2016 17:00
Место события: Кемеровская область, поселок городского типа Краснобродский, улица Гагарина

20.12.2016 г. в Кемеровской области, п.г.т. Краснобродский в 17.00 в парке отдыха, проходило торжественное открытие «Снежного Городка». Наличие «Снежного Городка» можно увидеть на видео. Вопрос: А где же сам «Снежный Городок» на который в любом случае были выделены не малые деньги.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76969

Рубрика: Общество / открытие Кемеровская область улица Гагарина снежный городок Краснобродский 

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