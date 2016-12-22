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Кровлю ЦУМ очищают от снега

Автор: Sargo Дата публикации: 22.12.2016 13:49

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Время события: 22.12.2016 13:34
Место события: Москва, ЦАО, ул. Петровка

Коммунальщики очищают от снега крышу ЦУМ. Рабочие огораживают тротуар на время проводимых работ.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76970

Рубрика: Прочее / Москва ЦУМ ЦАО уборка снега улица Покровка 

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