Репортажи

(все)

Офис ювелирной компании "Адамас"

Автор: Uwis Дата публикации: 22.12.2016 14:36

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 14:17
Место события: Москва, СВАО, Сельскохозяйственная улица, 43/1

В офисе ювелирной компании "Адамас" проходят обыски.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76971

Рубрика: Общество / Москва офис СВАО обыски ЗаказМ24 компания Адамас ювелирный завод 

Комментарии (1) 

MR_Дмитрий

22.12.2016 18:03

Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:40 http://www.mskagency.ru/materials/2621480 22.12.16. Ссылка на портал добавлена.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить