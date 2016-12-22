Репортажи

(все)

Неизвестный грелся у вечного огня в Воронеже

Автор: Апрель Дата публикации: 22.12.2016 15:19

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 22.12.2016 15:14
Место события: Воронежская область, г. Воронеж

Молодой человек видимо замерз и решил обогреться у вечного огня, усевшись на постамент. На улице при этом 6 и рядом полно заведений где можно было это сделать.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76972

Рубрика: Общество / Воронеж холод память вечный огонь Воронежская область 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить