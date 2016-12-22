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Пожар в квартире жилого дома произошёл в городе Копейск

Автор: alekseibes74 Дата публикации: 22.12.2016 15:40

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Время события: 22.12.2016 10:12
Место события: Челябинская область, г. Копейск, проспект Славы, д. 31А

В городе Копейск Челябинской области произошёл пожар. Загорелась квартира, расположенная на 3 этаже 5-ти этажного жилого дома. О пострадавших не сообщается.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76973

Рубрика: Происшествия / пожар Копейск квартира жилой дом Челябинская область проспект Славы 

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