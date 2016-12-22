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Сильный морозы привели к обледенению окна в квартире в Нижневартовске

Автор: Дата публикации: 22.12.2016 16:07

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Лед на окне в квартире

Время события: 22.12.2016 18:01
Место события: ХМАО, г. Нижневартовск

Из-за сильных морозов в городе Нижневартовск, в квартире на окнах от конденсата образовались куски льда и снега. с щелей сильно дует холодный ветер ( монтажники плохо установили окно и плохо пропенили щели). В квартире есть отопление и включен обогреватель, но в кухне по-прежнему холодно и от влаги отошли обои вокруг окна.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76974

Рубрика: Погода / мороз квартира ХМАО жилой дом Нижневартовск обледенение 

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