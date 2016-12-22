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Пьяный водитель протаранил терминал аэропорта в Казани (21.12.16.)

Автор: Дата публикации: 22.12.2016 16:09

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Время события: 21.12.2016 23:00
Место события: Республика Татарстан, г. Казань

Пьяный водитель протаранил терминал аэропорта в Казани. Водителя заметили на улице Ершова Казани. В итоге он доехал до аэропорта (примерно километров 30), въехал на территории аэропорта протаранив забор, затем проломив стеклянную стену терминала проехал по залу терминала, аналогичным способом выехал с другой стороны терминала и уже на улице врезался в столб. Вопрос: почему сотрудники ДПС не смогли его остановить все это время? Ответ: боятся применять табельное оружие, боятся за порчу своих служебных машин. А если бы этот водитель оказался террористом-смертником - положил бы всех людей в терминале. Или врезался бы в самолет или в авиазаправщик. Как бы тогда отписывались сотрудники за бездействие? Надо было его расстрелять уже при попытке проникнуть на территорию аэропорта, который на минуточку является особо режимным объектом.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76975

Рубрика: Происшествия / ДТП аэропорт Казань терминал пьяный Республика Татарстан 

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