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Поздравление москвичей с Новым годом на дорожных табло столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22.12.2016 17:11

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Время события: 22.12.2016 16:04
Место события: Москва, ЮЗАО, пр. Вернадского

На дорожных табло транслируется поздравление горожан с Новым годом.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76977

Рубрика: Общество / Москва Новый год проспект Вернадского поздравление ЮЗАО дорожное табло 

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