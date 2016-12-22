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Новогодняя ёлка на Серпуховской площади

Автор: tim777 Дата публикации: 22.12.2016 17:44

Рейтинг: 50

Просмотры: 1

Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 16:00
Место события: Москва, ЦАО, Замоскворечье, Серпуховская площадь

Предновогоднее настроение продолжает окружать горожан. Новогодние ёлки у станций метро привлекают внимание прохожих и для некоторых становятся объекатми для фото

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76978

Рубрика: Прочее / Москва ЦАО Замоскворечье новогодняя ёлка горожане 

Комментарии (1) 

tim777

22.12.2016 18:45

АГН в 18:31: http://www.mskagency.ru/materials/2621506

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