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На Нижневартовск опустились морозы - 55 градусов

Автор: Renat_86 Дата публикации: 22.12.2016 17:55

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Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 00:00
Место события: ХМАО, г. Нижневартовск

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Нижневартовск находится в зоне пониженной температуры и сейчас на градуснике -55! Людей на улице мало, машины не заводятся, дети не учатся, а жизнь продолжается!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76979

Рубрика: Погода / мороз ХМАО аномалия Нижневартовск 

Комментарии (1) 

22.12.2016 22:45

наш активный Ренат везде успевает, молодец!!! и ледяной водой облиться и репортаж снять.

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