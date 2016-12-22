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Предновогодний автомобильный трафик привел к заторам на Садовом кольце

Автор: tim777 Дата публикации: 22.12.2016 18:44

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Время события: 22.12.2016 16:30
Место события: Москва, ЦАО, Садовое кольцо, ул. Зацепский Вал

В вечерние часы-пик на многих магистралях города образовались традиционные затруднения в движении автомобильного трафика.

Плотный поток образовался в эти часы на Садовом кольце. Скорость автомобилей не превышает 30-40 км/ч.

К городскому потоку транспорта добавились и приезжие с регионов и областей. Многие автомобилисты устремились в мегаполис для приобретения подарков.

В этой связи движение по основным магистралям города существенно осложнилось. Как сообщают специалисты, пик заторов придётся на последние рабочие дни следующей недели.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76980

Рубрика: Прочее / Москва Садовое кольцо автомобили пробки ЦАО автомобилисты трафик 

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