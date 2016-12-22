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На ВДНХ появилась световая аллея площадью более 3500 квадратных метров

Автор: Uwis Дата публикации: 22.12.2016 19:11

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Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 16:00
Место события: Москва, СВАО, ВДНХ

В преддверии новогодних праздников на Главной выставке страны появилась световая аллея площадью более 3500 квадратных метров. Аллея протянулась на 160 метров — от Главного входа до памятника В.И. Ленину, перед которым «выросла» необычная 27-метровая елка-карусель, разработанная архитектурным бюро Buromoscow.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76981

Рубрика: Общество / Москва ВДНХ СВАО елка-карусель световая аллея 

Комментарии (1) 

tim777

22.12.2016 23:42

АГН в 19:31: http://www.mskagency.ru/materials/2621526

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