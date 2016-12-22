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Около 130 башенных кранов украсили праздничной подсветкой в Подмосковье

Автор: Artem_077 Дата публикации: 22.12.2016 19:11

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Время события: 22.12.2016 17:00
Место события: Московская область, г. Красногорск

Около 130 башенных кранов украсили праздничной подсветкой в Подмосковье, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор).

«Застройщики Московской области поддержали инициативу подмосковных властей о создании праздничной атмосферы в подмосковных городах. Праздничная неоновая иллюминация украсила 130 башенных кранов на 76 строительных площадках в Подмосковье.

К праздничным рождественским дням в Московской области на строящихся объектах огнями неоновой иллюминации планируется подсветить порядка 200 объектов строительной техники», - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество украшенных разноцветными огнями башенных кранов приходится на Красногорский район - их количество составило 20 объектов, неоновой подсветкой украшены 12 кранов в Химках, в Ленинском районе и Домодедово - 22. На этой неделе неоновые украшения появятся на новых объектах на площадках в Химках, Пушкинском районе, Королеве и Мытищах.

Информация с сайта mskagency.ru

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76982

Рубрика: Прочее / Московская область Красногорск строительная техника неоновая подсветка башенные краны праздничная подсветка 

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