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Мобильные репортеры в гостях у ГТРК Калининград

Автор: Татьяна Дата публикации: 22.12.2016 19:19

Рейтинг: 50

Просмотры: 1

Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 15:59
Место события: г. Калининград, улица Клиническая, д. 19

Мобильные репортеры в гостях у профессионалов. Сегодня мы познакомились с коллективом ГТРК Калининград и узнали, что происходит по ту сторону экрана.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76983

Рубрика: Общество / Калининград Мобильный репортёр стендап закадр Мобильный Репортёр года 

Комментарии (1) 

Viktor Voroshilov

23.12.2016 02:52

Замечательно !!!

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