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Новогодняя ёлка на Павелецкой площади

Автор: tim777 Дата публикации: 22.12.2016 19:44

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Время события: 22.12.2016 16:25
Место события: Москва, ЦАО, Замоскворечье, Павелецкая площадь

В столичном районе Замоскворечье неподалеку от Павелецкого вокзала возле подземного пешеходного перехода установили красочную новогоднюю ёлку.

Она выполнена в бордовых тонах шаров, которым украшена от макушки до основания.

В вечернее время картину дополняют мерцающие огни, которые привлекают внимание прохожих. Ёлка уже неоднократно становилась символом приближающихся праздников в социальных сетях и нередко публиковалась в районных пабликах.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76984

Рубрика: Прочее / Москва ЦАО Замоскворечье новогодняя ёлка горожане Павелецкая площадь 

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