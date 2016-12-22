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На ВДНХ открылась трехмерная панорама «Москва. Сорок первый. Контрнаступление»

Автор: Uwis Дата публикации: 22.12.2016 19:55

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Время события: 22.12.2016 16:00
Место события: Москва, СВАО, ВДНХ

Трехмерная панорама рассказывает историю первой крупной Победы советских войск в ходе Великой Отечественной войны — героического подвига бойцов 64-й отдельной морской стрелковой бригады. Зайдя в один из залов павильона, посетитель словно оказывается в моменте боя под Волоколамском, в селе Ивановское, в конце декабря 1941 года. Посетители могут увидеть церковь, деревенский дом и расчет 76-мм орудия под командованием А.А. Лобченко, героически отражающий атаку четырех вражеских танков. Экспозиция поражает своей реалистичностью: скульптуры реальных героев тех событий, их снаряжение, вооружение, техника (советская 76-мм дивизионная пушка, немецкие танк Pzkpfw III и самоходная установка StuG III) и позиции — все выполнено в масштабе 1:1. Открытие 3D-экспозиции на ВДНХ приурочено к первой годовщине со дня запуска исторического парка на Главной Выставке страны. В честь своего дня рождения «Россия — моя история» решила сделать подарок всем гостям Выставки: в период с 20 декабря 2016 по 10 января 2017 года посещение панорамы будет бесплатным.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76985

Рубрика: Общество / Москва ВДНХ СВАО парк Россия – моя история Москва. Сорок первый. Контрнаступление трехмерная панорама 

Комментарии (1) 

tim777

22.12.2016 23:42

АГН в 20:20: http://www.mskagency.ru/materials/2621536

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