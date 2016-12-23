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Как Калининград встречает Мобильных репортёров

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 23.12.2016 00:51

Рейтинг: 50

Просмотры: 1

Комментарии: 1

Время события: 22.12.2016 13:32
Место события: Калининград

Мобильные репортёры из разных городов России прибыли в Калининград на церемонию вручения Первой Всероссийской Премии « Мобильный Репортёр года». Калининград с распростёртыми объятиями встречает своих гостей.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76986

Рубрика: Путешествия / Калининград Мобильный репортёр стендап Мобильный Репортёр года 

Комментарии (1) 

Viktor Voroshilov

23.12.2016 02:50

Умничка!!!!

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