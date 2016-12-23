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Московское метро наряжается к новогодним праздникам

Автор: Uwis Дата публикации: 23.12.2016 01:27

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Время события: 22.12.2016 14:00
Место события: Москва, ЦАО, метрополитен

Московское метро наряжается к новогодним праздникам. Основными элементами декора стали еловые ветки, банты, прозрачные стикеры на турникетах и большие открытки с поздравлениями.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76987

Рубрика: Общество / Москва метро украшения ЦАО безопасное размещение новогодним праздник 

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