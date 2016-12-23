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Фотоконкурс-квест «ЁлочкаМЦК» прошел на МЦК

Автор: Uwis Дата публикации: 23.12.2016 02:29

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Время события: 22.12.2016 18:00
Место события: Москва, ЦАО, ВАО, МЦК

На 14 станциях МЦК установили и украсили новогодние ёлки. Было выбрано 14 ёлок , так как МЦК стало 14 линией московского метро. Конкурс проходил с 12 по 22 декабря. Участники конкурса должны были найти их, а затем сделать красочное селфи на фоне каждой из ёлочек, необходимо было подписаться на страницу МЦК в соцсети Instagram и выложить свои фотографии с хештегом #елочкаМЦК». 50 участников, собравшие наибольшее число лайков, получат призы от Московского метрополитена. Также будут определены три главных победителя. Их награждение состоится 26 декабря.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76988

Рубрика: Общество / Москва ВАО ЦАО победители МЦК награды и призы ЕлочкаМЦК Фотоконкурс-квест 

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