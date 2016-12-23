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Очистка дороги от снега на трассе в Якутии (21.12.16.)

Автор: YKUTIY Дата публикации: 23.12.2016 03:34

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Время события: 21.12.2016 11:20
Место события: Якутия, трасса "Колыма"

Дорожники обслуживающие дорогу даже в -45 градусов всегда на боевом посту, а вот так они чистят снег из под барьерного ограждения. Очень эффективный способ.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76990

Рубрика: Общество / Якутия трасса очистка колыма 

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