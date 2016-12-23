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Тема: Премия "Мобильный репортёр года" все (1)

Калининград янтарный: мобильные репортёры знакомятся с городом

Автор: Kalliopa Дата публикации: 23.12.2016 05:43

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Время события: 22.12.2016 14:00
Место события: Калининград, пл. Маршала Василевского, д. 1

"Мобильный репортёр" знакомится с Калининградом. На второй день пребывания в городе номинанты премии "Мобильный репортёр года" посетили Музей янтаря.

Столько камней самых удивительных цветов и форм - не увидишь ни в одном ювелирном магазине! А работы местных мастеров - завораживают! Получаются настоящие произведения искусства! И даже здание, в котором расположен музей, - башня Дона - одно из главных достопримечательностей города.

Небольшая экскурсия по залам музея - в репортаже мобильного репортёра.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76991

Рубрика: Путешествия / Калининград экскурсия путешествие стендап закадр янтарь Мобильный Репортёр года музей янтаря репортёр года 

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