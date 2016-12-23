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Для мобильных репортёров провели экскурсию по городу Калининград и мастер-класс от известных журналистов

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 23.12.2016 05:47

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Время события: 23.12.2016 10:20
Место события: г. Калининград

Накануне для ребят из проекта "Мобильный репортёр" была проведена экскурсия по городу Калининград. Мобильные репортёры не выпускали из рук свои гаджеты, фотоаппараты и камеры, чтобы сделать свой репортаж о данном событии. Ребятам показали несколько музеев, один из православных храмов, был показан концерт органной музыки и само здание ГТРК "Россия 1 - Калининград".

Было интересно услышать и узнать про город Калининград. Благодарю гидов и экскурсоводов, которые провели для нас экскурсии по музеем и городу. Большое спасибо сотрудникам ГТРК за то, что показали и рассказали про работу телеканала, как всё выходит в эфир и саму студию "Вести". Также большая благодарность ребятам за мастер-класс, которые для нас всех выпускают выпуски "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия 24": Виталию Арутюняну, Ольге Найман, Ивану Беляеву и постоянному ведущему Юрию Богданову. Они рассказали мобильным репортёрам, как снимать репортажи и как определить фейковые видеозаписи. Позже были показаны выпуски "Мобильный репортёр" от ведущих из регионов.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76992

Рубрика: Общество / музыка телевидение Калининград съёмка экскурсия мастер-класс Мобильный Репортёр года ГТРК ТК Россия 1 - Калининград мобильные репортёры 

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