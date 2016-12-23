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Серьёзный пожар произошёл на радиозаводе в Барнауле

Автор: jusa1509 Дата публикации: 23.12.2016 07:57

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Время события: 23.12.2016 04:20
Место события: г. Барнаул, улица Кулагина

Серьезный пожар произошёл на радиозаводе г. Барнаул. К прибытию пожарных расчётов происходило интенсивное горение в здании, над крышей поднимался густой черный дым. О пострадавших не сообщается.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76993

Рубрика: Происшествия / пожар ЧП дым Барнаул радиозавод 

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