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Жилой дом и баня сгорели в селе Елыкаево Кемеровской области

Автор: Дата публикации: 23.12.2016 08:00

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Время события: 22.12.2016 10:30
Место события: Кемеровская область, с. Елыкаево

Загорелась баня. К прибытию пожарных огонь перекинулся на жилой дом, который также полностью сгорел. Хозяева были в городе.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76994

Рубрика: Происшествия / пожар баня жилой дом Кемеровская область Елыкаево 

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