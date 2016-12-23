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На Алтуфьевском шоссе сотрудники ДПС регулировали движение

Автор: Max_019 Дата публикации: 23.12.2016 08:56

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Время события: 23.12.2016 08:00
Место события: Москва, СВАО, Алтуфьевское шоссе, д. 72

Утром 23 декабря на северо-востоке Москвы сотрудники ДПС регулировали движение на самом загруженном перекрёстке всего округа. На пересечении Алтуфьевского шоссе с улицами Илимская и Пришвина светофоры работали в режиме жёлтого мигания. Для недопущения роста ДТП на место для регулирования движения незамедлительно прибыл экипаж ДПС.

Правда, перекрёсток настолько сложный, что им пришлось просить подмогу. Сложность заключалась в том, что на данном перекрёстке надо разъединить слишком много потоков. Втроём инспектора с достоинством справляются с регулированием - заторов нигде нет, несмотря на утренний час-пик. Инспектора отменили левые повороты на самом шоссе. Водителям предлагалось воспользоваться ближайшими перекрёстками, которые расположены совсем рядом.

Хочется также отметить, что многие водители не знают жестов регулировщика. Сотрудники ДПС таким водителям подсказывали жестами.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76995

Рубрика: Общество / Москва ГИБДД ДПС СВАО Алтуфьевское шоссе автомобилисты регулировка движения 

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