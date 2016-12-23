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Второй день в Калининграде. Мобильные репортёры в работе

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 23.12.2016 09:13

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Время события: 23.12.2016 06:01
Место события: Калининградская область, г. Калининград, улица Шевченко

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Мобильный «десант» репортёров второй день подряд наслаждался и восхищался Калининградом. Все видео и фото сделаны 22 декабря в течение дня. За этот день произошло множество событий. Всё началось с большой обзорной экскурсии по городу с профессиональным экскурсоводом. Музей Янтаря и Ворота, Православный храм и Кафедральный собор. Встреча с легендарным нижегородо-голливудским актёром Олегом Тактаровым. Волшебный концерт органной музыки. Съемки, интервью, шикарный мастер-класс в самой большой в Восточной Европе студии - ГТРК Калининград. Ну и под конец великолепный ужин в атмосфере радушия и тепла. Очень приветливый солнечный город и добрейший люди. Спасибо вам!

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76996

Рубрика: Прочее / Калининград поездка Мобильный репортёр Калининградская область премия 

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