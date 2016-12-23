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ДТП с участием пешехода произошло на Байкальской улице в Москве

Автор: Президент Дата публикации: 23.12.2016 09:35

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Время события: 23.12.2016 00:00
Место события: Москва, ВАО, ул. Байкальской, д. 43

На востоке Москвы произошло ДТП. На ул. Байкальской 43 автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76997

Рубрика: Происшествия / Москва ДТП пешеход наезд пострадавший Байкальская улица 

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