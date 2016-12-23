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Самый ужасный подземный переход Калининграда

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 23.12.2016 10:09

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Время события: 23.12.2016 07:00
Место события: Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 73А

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Вечерняя прогулка от гостиницы Калининград к Кафедральному собору проходила через подземный переход на Ленинском проспекте. Около 16:30 там уже было очень темно! Мы удивились отсутствию освещения. Немногие прохожие также пересекали его. Около 23:00 я решил проверить насколько он привлекателен ночью. Редкие фонарики зажглись. Но городской раскрас и громкие крики наводили ощущение ужаса !

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/76999

Рубрика: Прочее / Калининград темнота подземный переход освещение 

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