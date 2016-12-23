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Густой туман опустился на северо-восток Москвы объявлен оранжевый уровень опасности

Автор: Sargo Дата публикации: 23.12.2016 13:14

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Время события: 23.12.2016 13:11
Место события: Москва, СВАО, ул. Хачатуряна

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве в связи с туманом. Видимость 100-500 метров. Будьте осторожны.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77000

Рубрика: Погода / Москва погода туман СВАО Отрадное 

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