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Ёлочный базар открылся на Русаковской улице

Автор: Uwis Дата публикации: 23.12.2016 13:26

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Время события: 23.12.2016 12:00
Место события: Москва, ВАО, ул. Русаковская

В Москве продолжают открываться ёлочные базары. Ассортимент зеленых красавиц довольно большой: представлена как отечественная, так и импортная продукция - на любой вкус, цвет и даже запах.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77001

Рубрика: Общество / Москва ВАО елки ёлочный базар продажа пихты 

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