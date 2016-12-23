Репортажи

(все)

Неизвестный найден убитым в районе Марьино в Москве

Автор: Medivh Дата публикации: 23.12.2016 14:14

Рейтинг: 0

Просмотры: 1

Комментарии: 0

Время события: 23.12.2016 03:00
Место события: Москва, ЮВАО, Перервинский бульвар

ВНИМАНИЕ!!! 18+ Сюжет не рекомендован для просмотра людям с ослабленной психикой!!!

На юго-востоке Москвы найден труп неизвестного мужчины. Предположительно, убийство произошло ночью в Перервинском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции.

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77003

Рубрика: Криминал / Москва Марьино убийство ЮВАО неизвестный Перервинский бульвар 

Комментарии (0) 

Комментарии отсутствуют.

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Еще

Репортеры

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Сообщение для закрыть

Форма отправки сообщения

Отправить