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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 декабря 2016 года

Автор: MR_Дмитрий Дата публикации: 23.12.2016 14:15

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Время события: 23.12.2016 00:00
Место события: Телеканал «Россия 24», программа «Мобильный репортер»

23 декабря на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 23 декабря, вошли репортаж автора houseline о метели в Сибири и репортаж автора TsaleYM об обливании водой при -50°С на Ямале в городе Тарко-Сале.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».

Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/77004

Рубрика: Общество / Мобильный репортер Россия 24 МРТВ выпуски МРТВ 

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